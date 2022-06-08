Автобусы из Петрозаводска в Костомукшу пойдут по новому расписанию

Автовокзал предупреждает пассажиров об изменении расписания движения автобусов из Петрозаводска в Костомукшу и обратно.

Начиная с 6 июля вносятся изменения в расписании движения автобусов по маршруту № 528 «Петрозаводск–Костомукша», отправлением из Петрозаводска в 21:30 и № 528 «Костомукша — Петрозаводск», отправлением из Костомукши в 12:00. Об этом сообщается в официальном паблике автовокзала.

С 6 июля по 31 августа рейсы из Петрозаводска будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, автобусы в Кемь, Сегежу и Костомукшу будут задерживаться из-за дорожного ремонта, который продлится до октября.