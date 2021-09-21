Автодилеры в Карелии вслед за иномарками подняли цены на отечественные автомобили

Цены на новые легковые автомобили отечественных брендов в Карелии выросли во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Средняя стоимость автомобиля российской марки выросла до 720,9 тыс. рублей — это на 1 тыс. рублей больше, чем в неделей раньше.

Как сообщалось ранее, в начале месяца легковые автомобили иностранных брендов подорожали, в среднем, на 9,4 тыс. рублей, а к середине сентября — еще на 1,5 тыс. В результате, средняя цена на иномарки достигла 1 млн 350 тыс. рублей.

Рост цен наблюдался в течение всего года, как отечественные бренды, так и на иностранные. Российские подорожали сначала года, в среднем, более чем на 50 тыс. рублей, а иномарки — на 100 тыс. рублей.