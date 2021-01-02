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Автоинспектор спас жителей Брянской области, попавших в ДТП в Карелии

Новости. Общество
13:08, 03 Января 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Гости Карелии, оказавшиеся в кювете на трассе "Кола", поблагодарили карельского автоинспектора за помощь, сообщили в МВД республики.

В пряжинскую полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на автотрассе "Кола" вблизи поселка Пряжа иномарка съехала в кювет. Автоинспектор Дмитрий Рыжков выехал к месту происшествия. Оказалось, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего машину вынесло за пределы проезжей части. К счастью, ни водитель, ни двое его пассажиров - жители Брянской области - не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Чтобы обогреть замерзших гостей республики, полицейский посадил их в служебный автомобиль, а также помог с эвакуацией поврежденного автомобиля.

Пострадавшие в ДТП поблагодарили карельского правоохранителя за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации.

Ранее водитель пострадал в ДТП на севере Карелии.

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