Автоинспекторы Карелии обратились к жителям региона

Водителей республики призвали к осторожности на дорогах.
В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям региона с предостережением об опасной ситуации на дорогах республики в утренние часы.
«Осенний период опасен не только мокрым дорожным покрытием и снижением сцепления колес с дорогой, но и низким ярким солнцем и бликами, от которых слепит глаза. Ослепление может спровоцировать аварийную ситуацию», — написали в ГАИ.
Автоинспекторы рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и во дворах. Также об осторожности предупредили пешеходов.
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