Автоинспекторы Карелии обратились к жителям региона

Водителей республики призвали к осторожности на дорогах.

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям региона с предостережением об опасной ситуации на дорогах республики в утренние часы.

«Осенний период опасен не только мокрым дорожным покрытием и снижением сцепления колес с дорогой, но и низким ярким солнцем и бликами, от которых слепит глаза. Ослепление может спровоцировать аварийную ситуацию», — написали в ГАИ.

Автоинспекторы рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и во дворах. Также об осторожности предупредили пешеходов.