Автоинспекторы Карелии поймали пять пьяных водителей за сутки

Один из нарушителей съехал с дороги, но никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Карелии сообщили об очередных пьяных водителях, которые были отсранены от управления автомобилями. Так, в Олонецком районе 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115", житель деревни Капшойла съехал с дороги. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Также в Олонецком районе 53-летний житель деревни Нурмайла, не имея права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения управлял автомобилем "ВАЗ-2106".

В поселке Ляскеля Питкярантского района 34-летний водитель Chevrolet Lanos управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За пьяное вождение мужчина ранее уже привлекался, теперь ему предстоит понести наказание в соответствии с уголовным кодексом.

Ранее пьяный водитель в Карелии не доехал за морошкой.