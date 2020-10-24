Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии

В поселке Чална Пряжинского района сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии в состоянии опьянения.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", инцидент произошел в минувшую субботу. В поселке Чална отстранили от управления автомобилем пьяного водителя автомобиля "ВАЗ-21099".

В отношении нарушителя составлены административные материалы, решение по которым примет суд.

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