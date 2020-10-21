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Полицейские Ленобласти подстрелили на трассе "Жигули" с пьяным водителем из Карелии

Новости. Происшествия
13:57, 22 Октября 2020
фото: © Евгений Биятов/РИА Новости
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Погоня за пьяным водителем развернулась на федеральной трассе "Сортавала", остановить нарушителя удалось в Карелии, выстрелив по колесам авто.

Погоня в формате голливудского боевика развернулась на федеральной трассе в Приозерском районе Ленобласти. Водитель подшофе и без прав 16 километров удирал от преследователей по встречной, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, около двух часов дня 21 октября на 124 километре трассы "Сортавала" сотрудники дорожной полиции попытались остановить "ВАЗ-2110". Водитель требования инспекторов проигнорировал, началась погоня. Мужчина за рулем легковушки несколько раз выезжал на встречную полосу.

Преследование завершилось уже в Карелии. Проехав километров 16, полицейские выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам. В результате "десятка" перевернулась.

По данным издания, задержан 41-летний житель Карелии. Мужчина оказался без водительского удостоверения, от него пахло алкоголем. Известно, что ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение.

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