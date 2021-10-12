Автоинспекторы в Петрозаводске остановили трех водителей, управлявших неисправными грузовиками

В Петрозаводске подведены итоги мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль», сообщили в Госавтоинспекции города.

Госавтоинспекция Петрозаводска с 27 сентября по 10 октября 2021 года провела профилактическое мероприятие «Безопасный грузовой автомобиль», направленное на профилактику и пресечение нарушений ПДД водителями грузового транспорта.

Всего за это время было проверено более 80 транспортных средств.

В результате проверки выяснилось, что 3 водителя управляли технически неисправным автомобилем, 6 водителей не застраховали свою гражданскую ответственность, 10 водителей управляли транспортными средствами без тахографов. Кроме того, 3 грузовика эксплуатировались с превышающим нормативное содержанием загрязняющих веществ в выбросах, а 3 водителя управляли транспортным средством без документов.

Помимо этого, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях в отношении юридических лиц за нарушения правил выпуска на линию, допуск к управлению водителя, ранее лишённого водительского удостоверения.

Направлена информация для аннулирования регистрации транспортных средств в отношении двух грузовиков, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения.

В дальнейшем проведение подобных мероприятий будет продолжено.