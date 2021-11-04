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Автоинспекторы в праздничные дни напомнили водителям об уголовной ответственности за взятки

Новости. Общество
13:36, 04 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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Госавтоинспекция Карелии предупреждает об уголовной ответственности за дачу взятки.

Одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является формирование в обществе негативного отношения к коррупции. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на пресечение подобных преступлений.

В связи с этим Госавтоинспекция Карелии напоминает: автомобили и форменая одежда сотрудников ДПС оборудована записывающей аппаратурой. Любая попытка нарушителя дать инспектору взятку будет зафиксирована и послужит основанием для возбуждения уголовного дела.

Госавтоинспекция призывает соблюдать требования ПДД и не предлагать должностным лицам взятки.

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Комментарии

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топка
2021-11-04 14:26:51
Расстрел инспектора ха взятку, когда будет? На госслужбе родину предает. :)
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