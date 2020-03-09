Автоинспекторы за выходные поймали 30 пьяных водителей в Карелии

В выходные и праздничные дни автоинспекторы осуществляли контроль за трезвостью водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Всего автоинспекторы пресекли 30 нарушений нетрезвыми водителями, в том числе пять водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение.



По факту повторного управления автотранспортом в состоянии опьянения всем водителям грозит уголовное наказание.

Среди нетрезвых водителей были отстранены от управления автотранспортом пять женщин – две нарушительницы в Кемском районе, а так же в Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах.

Два пьяных водителя совершили ДТП.



Так, 8 марта в с. Великая Губа Медвежьегорского нетрезвый 33-летний водитель сбил 74-летнюю женщину. А 9 марта в Сортавальском районе пьяный 31-летний житель Лахденпохского района столкнулся с грузовиком.