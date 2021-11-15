Автолюбители Петрозаводска за праздники несколько раз рисковали жизнью детей

Госавтоинспекция карельской столицы сообщила о водителях, нарушавших правила перевозки детей.

Автолюбители Петрозаводска за праздничные дни 11 раз попали в поле зрения сотрудников ГИБДД, нарушив правила перевозки детей.

Нарушителей ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) на переднем сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Ранее в ГИБДД карельской столицы сообщили, что за праздничные дни в Петрозаводске от управления транспортом был отстранены 33 пьяных водителя.