14:20, 05 Августа 2018
Автомаршрут по Карелии вошел в топ-5 интересных автомобильных маршрутов России для путешественников
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Дорога из Олонца в Сортавалу по берегу Ладожского озера стала одним из пяти интересных автомаршрутов, которые определил сервис путешествий Tvil.ru.
По версии сервиса к лучшим автомобильным маршрутам по России для путешественников являются дороги Олонец - Сортавала, Уфа - Белорецк - Абзаково, Черкесск - Домбай, часть бывшего Военно-Сухумского шоссе, Лидога - Ванино, Хабаровский край и Чуйский тракт (от Бийска на юг, в Горный Алтай и до границы с Монголией).
"В Карелии все дороги очень красивы, особенно из Олонца в Сортавалу по берегу Ладожского озера, где бухты с песчаными пляжами на восточном побережье. Самый зрелищный участок вьется вдоль шхер и фьордов северного берега. В районе дорога петляет прямо по краю залива", - пишут РИА Новости.
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