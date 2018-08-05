Автомаршрут по Карелии вошел в топ-5 интересных автомобильных маршрутов России для путешественников

Дорога из Олонца в Сортавалу по берегу Ладожского озера стала одним из пяти интересных автомаршрутов, которые определил сервис путешествий Tvil.ru.

По версии сервиса к лучшим автомобильным маршрутам по России для путешественников являются дороги Олонец - Сортавала, Уфа - Белорецк - Абзаково, Черкесск - Домбай, часть бывшего Военно-Сухумского шоссе, Лидога - Ванино, Хабаровский край и Чуйский тракт (от Бийска на юг, в Горный Алтай и до границы с Монголией).

"В Карелии все дороги очень красивы, особенно из Олонца в Сортавалу по берегу Ладожского озера, где бухты с песчаными пляжами на восточном побережье. Самый зрелищный участок вьется вдоль шхер и фьордов северного берега. В районе дорога петляет прямо по краю залива", - пишут РИА Новости.