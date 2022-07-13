Автомобиль чуть не сбил пешехода на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Трагедией для пешехода мог закончиться переход улицы на Кукковке.

Инцидент произошел сегодня, 30 июля, 0.30 на пересечении Карельского проспекта и улицы Торнева. Молодой человек шел по проспекту в сторону кукковского кольца. При пересечении улицы Торнева он чуть не попал под колеса автомобиля. Машина, двигающаяся со стороны Древлянки, поворачивала с Карельского проспекта на Торнева. Водитель резко затормозил, автомобиль развернуло посреди дороги. Пешеход отскочил в сторону.

«Я аж проснулся от визга покрышек...», - комментирует автор видео, которое разместил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент происшествия попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее было опубликовано видео, как машина сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске.