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Автомобиль отбросило на группу пешеходов после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:26, 07 Июня 2021
фото: Кадр из видео

Сразу три пешехода чуть не стали жертвами жесткого ДТП на перекрестке улиц Анохина и Гоголя.

Авария произошла сегодня, 7 июня, в 14.33 на пересечении улиц Анохина и Гоголя. Один участник ДТП двигался в сторону Красноармейской, второй – по улице Анохина из центра города. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара машина первого участника ДТП отлетела на пешеходный переход, по которому шли трое молодых людей. Пешеходы успели отскочить на тротуар.

Автомобили получили сильные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компьютерной компании «Сампо.ру». Видео разметили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее водитель врезалась в ограждение на трассе в Карелии.

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