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Автомобиль после ДТП выбросило под поток встречного транспорта в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 25 Февраля 2021
фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 24 февраля под Петрозаводском на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе.

 

Об обстоятельствах происшествия сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Один из  автомобилей выезжал с Пряжинского шоссе, совершая левый поворот на Шуйское шоссе. В это время вторая легковушка двигалась по Шуйскому шоссе в прямом направлении в сторону Петрозаводска.

Один из водителей не предоставил другому преимущество, что привело к столкновению. В результате автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на полосы встречного движения.

Видеорегистратор очевидца Алексея Воеводова запечатлел момент аварии. Видео размещено на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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