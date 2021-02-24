Автомобиль после ДТП выбросило под поток встречного транспорта в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 24 февраля под Петрозаводском на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе.

Об обстоятельствах происшествия сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Один из автомобилей выезжал с Пряжинского шоссе, совершая левый поворот на Шуйское шоссе. В это время вторая легковушка двигалась по Шуйскому шоссе в прямом направлении в сторону Петрозаводска.

Один из водителей не предоставил другому преимущество, что привело к столкновению. В результате автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на полосы встречного движения.

Видеорегистратор очевидца Алексея Воеводова запечатлел момент аварии. Видео размещено на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".