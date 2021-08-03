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Автомобиль провалился в промоину на дороге Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
14:47, 04 Августа 2021
фото: © Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии»

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На размытой дороге "Юшкозеро – Костомукша" автомобиль провалился в яму.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото машины, провалившейся в огромную яму на размытой дороге «Юшкозеро — Костомукша».

«Размытая в результате интенсивных дождей дорога «Юшкозеро — Костомукша», — написано в комментарии к фото.

Ранее Управтодор Карелии сообщал, что на участке автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса перекрыта для движения транспорта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-04 14:57:49
Знаки стоят, но обязательно надо переться. Лишь бы хайпануть и фоточки выложить. Поделом. Пусть теперь сами откапываются.
Гость
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