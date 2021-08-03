Автомобиль провалился в промоину на дороге Карелии (ФОТОФАКТ)

На размытой дороге "Юшкозеро – Костомукша" автомобиль провалился в яму.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото машины, провалившейся в огромную яму на размытой дороге «Юшкозеро — Костомукша».

«Размытая в результате интенсивных дождей дорога «Юшкозеро — Костомукша», — написано в комментарии к фото.

Ранее Управтодор Карелии сообщал, что на участке автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса перекрыта для движения транспорта.