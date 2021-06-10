Автомобиль разбился при столкновении с трактором на трассе в Карелии (ФОТО)

Легковой автомобиль столкнулся на трассе в Лахденпохском районе с попутно двигавшимся трактором, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В 10.30 утра 11 июня 63-летний водитель автомобиля Peugeot столкнулся с трактором John Deere, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии пострадала 58-летняя пассажирка легкового автомобиля, жительница Ленинградской области. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Авария произошла на 199 километре автодороги «Сортавала».