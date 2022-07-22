Автомобиль с прицепом попал в аварию на «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК / скриншот видео

Авария с участием двух автомобилей произошла на кольцевой дороге в районе улицы Ленинградской в Петрозаводске.

Автомобили столкнулись утром во вторник, 26 июля, на «Ленинградском кольце». Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобиль с прицепом двигался по кольцевой дороге. Вторая машина выехала на «кольцо» со стороны Центра, после чего автомобили столкнулись.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо. ру».