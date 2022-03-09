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Автомобиль сбил на нерегулируемом переходе в Петрозаводске молодую девушку (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:06, 16 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Утром 16 марта на Первомайском проспекте в аварии пострадала 19-летняя девушка.

Видео наезда на пешехода, произошедшее сегодня утром в Петрозаводске, появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент попал на камеры наружного наблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

На кадрах видно, что под колеса автомобиля попал пешеход, переходивший Первомайский проспект по нерегулируемому переходу в районе перекрестка с улицей Достоевского. Несмотря на то, что удар автомобиля, двигавшегося в сторону центра города, пришелся по касательной, пешеход долго не мог встать. В итоге ему потребовалась помощь спасателей. Сам инцидент произошел сегодня, 16 марта, в 07.52 утра.

Как уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, пострадавшая — 19-летняя девушка. Ей потребовалась помощь медиков, характер травм уточняется. Сбил девушку автомобиль Ford Focus под управлением 34-летнего водителя.

Ранее врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей в жуткой аварии на пешеходном переходе в Петрозаводске.

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