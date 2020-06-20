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Автомобиль съехал в кювет на трассе в Карелии –испуганный водитель напился (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:12, 21 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла 20 июня в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 14.50 31-летний водитель "ВАЗ-2106" не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги Соломенское –Суйсарь.

Водитель получил ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Мужчина привлечен к административной ответственности за употребление алкоголя после ДТП. Ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы три человека.

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