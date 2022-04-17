Автомобиль сгорел в самом центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Вечером 29 июня на улице Свердлова загорелся легковой автомобиль.

Инцидент, случившийся вечером 29 июня, попал на камеру видеонаблюдения компании «Сампо». Также фото очевидцев появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В 20.45 легковой автомобиль Mersedes остановился на перекрестке улиц Свердлова и Дзержинского. Водитель на некоторое время вышел из машины, но затем сел обратно, и автомобиль проследовал дальше, повернув на улицу Свердлова. В этот раз путь оказался недолгим — не проехав и 20 метров, автомобиль сначала задымился, а потом загорелся.

Пожарный расчет был на месте уже через 10 минут, но к этому моменту автомобиль был уже полностью охвачен огнем. Спасатели потушили горящий автомобиль, который к тому времени получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.