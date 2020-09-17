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Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Новости. Криминал
15:55, 18 Сентября 2020
фото: © instagram.com/kirill.tl
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Защита потерпевших по делу о смертельном ДТП в столице Карелии сообщила подробности ареста Кирилла Сортланда, находившегося за рулем BMW в момент трагической аварии, унесшей жизнь человека.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Кириллу Сортланду, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Адвокат Владимир Буров, представляющий в суде интересы потерпевших, сообщил "Столице на Онего", что суд при избрании меры пресечения учел, что фигурант дела может быть опасен для общества.

"Исследовали экспертизу автотехническую, которая дала заключение, что он двигался на тот момент, в который произошла трагедия, на скорости 176 километров в час. Кроме того, моменты его каких-то задержаний непонятных. Он все это отрицал. И таким образом, суд пришел к выводу о необходимости применить в отношении Сортланда такую исключительную меру пресечения как арест", - рассказал Владимир Буров.

"Кроме того, ведь все мы знаем, кто смотрит Интернет, что продолжались выкладываться ролики. Безусловно, говорить о том, что они были именно Сортланда, абсурдно. Потому что нет таких доказательств и нет там ссылок, что это он. Естественно, он вину отрицал. Но, тем не менее, суд считал, что люди, которые ездят по городу с такой космической скоростью, представляют опасность для общества", - пояснил адвокат.

По оценке адвоката, факт того, что за рулем в момент трагической катастрофы был именно Кирилл Сортланд, является неоспоримым.

"Именно суд примет решение о виновности или невиновности, но то, что Сортланд находился за рулем автомобиля, в результате столкновения с которым погиб человек, это неоспоримый факт. И Сортланд это не отрицает", - заявил адвокат Буров.

Смертельное ДТП произошло летом этого года. Напомним, 14 июня в 23.11 на Комсомольском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В результате столкновение малолитражка превратилась в груду металла, а ее 23-летний водитель был доставлен с травмами в больницу, где впоследствии скончался.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

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