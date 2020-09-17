Лихач Сортланд, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, арестован

Петрозаводский городской суд арестовал Кирилла Сортланда, устроившего автокатастрофу, в которой погиб 23-летний молодой человек.

Кирилл Сортланд заключен под стражу до 24 октября включительно. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщили в Петрозаводском городском суде. Решение об аресте Сортланда принял судья Эдуард Новоселов.

Адвокат Леонид Автухович, представляющий интересы Сортланда в суде, заявил "Столице на Онего", что не желает давать комментарии.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортлданд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.