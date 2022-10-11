Автомобиль врезался в прицеп и улетел в кювет на трассе в Карелии

ДТП с двумя пострадавшими произошло на трассе в Пудожском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, 19 ноября в 4:30 на 353 км автодороги «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож» 26-летний водитель автомобиля Renault допустил выезд на встречную полосу. Там машина врезалась в стоящий прицеп и оказалась в кювете.

В результате ДТП пострадали водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля Renault.

Ранее сообщалось, ДТП с поваленным столбом устроила пьяная 21-летняя автоледи.