ДТП с поваленным столбом устроила пьяная 21-летняя автоледи

Стали известны подробности ночной аварии на Первомайском проспекте.

Напомним, ночью автомобиль Lexus, которым управляла женщина, врезался в опору троллейбусной сети и оказался на тротуаре. Авария произошла около дома 42 на Первомайском проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 19 ноября в 23:53. 21-летняя автоледи, управляя автомобилем Lexus, в состоянии опьянения, допустила съезд с дороги с последующим наездом на опору освещения.

В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир.

По факту происшествия проводится проверка.