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На мосту в Петрозаводске автомобиль выбросило на отбойники (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:10, 09 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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В результате заноса автомобиль выбросило на отбойники и развернуло на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

Сегодня, 9 сентября, на Лесном проспекте в Петрозаводске, между районами Кукковка и Древлянка, в 07.37 утра произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП произошло непосредственно на мосту через Лососинку. Видео аварии, попавшей в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо», было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль двигался по Лесному проспекту в сторону Кукковки. На видео заметно, как автомобиль несколько раз перестраивался. В какой-то момент машину занесло, она врезалась в отбойник сначала с одной, затем с другой стороны проезжей части.

Автомобиль в результате аварии получил механические повреждения, информация о пострадавших отсутствует.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-09-09 18:32:32
дошахматировался
Неравнодушный
2021-09-09 16:49:54
Отбойник жалко. Нафиг он страдает?
Гость
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