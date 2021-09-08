На мосту в Петрозаводске автомобиль выбросило на отбойники (ВИДЕО)

В результате заноса автомобиль выбросило на отбойники и развернуло на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

Сегодня, 9 сентября, на Лесном проспекте в Петрозаводске, между районами Кукковка и Древлянка, в 07.37 утра произошла авария с участием легкового автомобиля. ДТП произошло непосредственно на мосту через Лососинку. Видео аварии, попавшей в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо», было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль двигался по Лесному проспекту в сторону Кукковки. На видео заметно, как автомобиль несколько раз перестраивался. В какой-то момент машину занесло, она врезалась в отбойник сначала с одной, затем с другой стороны проезжей части.

Автомобиль в результате аварии получил механические повреждения, информация о пострадавших отсутствует.