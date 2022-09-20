Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Октябрьском проспекте столкнулись две машины.

Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла в Петрозаводске сегодня, 3 октября, в 13.06. Машины столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская.

ДТП попало на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Фото появились в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Судя по видео, один автомобиль двигался по октябрьскому проспекту прямо в сторону центра, а другой совершал левый поворот с проспекта на улицу Московская.

Автомобили встретились ровно посередине перекрестка. От удара одна из машин выехала на тротуар.