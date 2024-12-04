Автомобиль вылетел в кювет в Костомукше

На месте работали сотрудники МЧС.

Авария произошла 8 декабря в 01.40 в Костомушке на трассе A-137, 203 километр. Водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. Информацию сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадал один человек. Сотрудники МЧС отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали автомобиль на дороге. Оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его до машины скорой помощи. Потерпевшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.