Автомобиль загорелся в Петрозаводске

Пожарные потушили горящую машину в Октябрьском районе.
Автомобиль загорелся минувшей ночью в Октябрьском районе Петрозаводска.
Соответствующий пост появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По словам автора, загорелось авто в одном из дворов Октябрьского района. Прибывшие пожарные оперативно потушили машину. Причины возгорания устанавливаются.
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