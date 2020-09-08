Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Койки больниц в Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией
Сегодня 08:58
Пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне
Сегодня 07:25
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии 3
Сегодня 08:50
Свыше 180 тысяч россиян на сегодняшний день болеют COVID-19
Сегодня 10:35
"Идеальная корова" айширской породы живет в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 07:15

Автомобили начали ездить по отремонтированным мостам в одном из районов Карелии

Новости. Общество
17:40, 08 Сентября 2020
фото: © страница ВКонтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

На севере республики в Беломорском районе завершено строительство двух мостов на дороге "Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча".

Мосты открыты для движения автомобилей, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Железобетонные переправы соединили берега реки Колежма и ручья Чёрный на 17-м и 35-м километрах дороги. Также рабочие привели в порядок и подъезды к мостам.

"Строительство мостов велось в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии. В прошлом году по этой же программе новые переправы появились на 82-м километре автодороги "Тикша – Реболы" и на 38-м километре дороги "Реболы – Лендеры – государственная граница", – написал Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»