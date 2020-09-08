Автомобили начали ездить по отремонтированным мостам в одном из районов Карелии

На севере республики в Беломорском районе завершено строительство двух мостов на дороге "Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча".

Мосты открыты для движения автомобилей, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Железобетонные переправы соединили берега реки Колежма и ручья Чёрный на 17-м и 35-м километрах дороги. Также рабочие привели в порядок и подъезды к мостам.

"Строительство мостов велось в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии. В прошлом году по этой же программе новые переправы появились на 82-м километре автодороги "Тикша – Реболы" и на 38-м километре дороги "Реболы – Лендеры – государственная граница", – написал Артур Парфенчиков.