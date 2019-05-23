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Новости. Общество
07:15, 23 Мая 2019
фото: ПКС-Водоканал

Автомобили с отходами очистных сооружений станут реже ездить через Петрозаводск

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В Петрозаводске ограничат количество рейсов для вывоза осадка с очистных сооружений города, сообщает мэрия.

"С июня будут временно ограничена численность рейсов автомобилей, перевозящих осадок с городских КОС на свалку ТКО в районе станции Орзега. Решение об этом принято во время рабочего совещания, в котором приняли участие специалисты администрации города, АО "ПКС-Водоканал" и подрядных организаций", - говорится в сообщении

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в  настоящее время осадки с очистных сооружений вывозятся на свалку ТКО через Птицефабрику, жители которого часто жалуются на неприятный запах, исходящий от автомобилей с обезвоженным илом.

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