Автомобили с отходами очистных сооружений станут реже ездить через Петрозаводск

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В Петрозаводске ограничат количество рейсов для вывоза осадка с очистных сооружений города, сообщает мэрия.
"С июня будут временно ограничена численность рейсов автомобилей, перевозящих осадок с городских КОС на свалку ТКО в районе станции Орзега. Решение об этом принято во время рабочего совещания, в котором приняли участие специалисты администрации города, АО "ПКС-Водоканал" и подрядных организаций", - говорится в сообщении
По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в настоящее время осадки с очистных сооружений вывозятся на свалку ТКО через Птицефабрику, жители которого часто жалуются на неприятный запах, исходящий от автомобилей с обезвоженным илом.
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