Автомобили столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина в столице Карелии.
Авария произошла в субботу, 17 сентября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова в Петрозаводске. Два автомобиля врезались во время совершения левого поворота.
Моиент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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