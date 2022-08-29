Автомобили столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина в столице Карелии.

Авария произошла в субботу, 17 сентября, на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова в Петрозаводске. Два автомобиля врезались во время совершения левого поворота.

Моиент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».