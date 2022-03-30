Автомобили столкнулись на встречной полосе в Петрозаводске

В центре карельской столицы на встречной полосе врезались два легковых автомобиля.

Авария произошла во вторник, 26 апреля, в Петрозаводске на улице Пушкинской. Об этом информирует ГИБДД.

46-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем «Lada». В результате аварии водитель автомобиля «Volkswagen» был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии дама за рулем врезалась в остановившуюся на остановке маршрутку.