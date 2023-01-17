Автомобили столкнулись посреди перекрестка в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Два автомобиля не поделили перекресток улиц Свердлова и Дзержинского.

Авария произошла в центре карельской столицы сегодня, 14 февраля, в 8.20 утра на перекрестке улиц Свердлова и Дзержинского.

Судя по видео, автомобили одновременно выехали на перекресток неравнозначных дорог — одна из машин двигалась по улице Свердлова, другая — по улице Дзержинского. От удара автомобили получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет.

Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».