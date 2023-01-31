Автомобили вынесло на встречную полосу после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке в Петрозаводске.

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Маршала Мерецкова и Лизы Чайкиной.

Один из участников выезжал с улицы Лизы Чайкиной, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. Второй автомобиль двигался по улице Маршала Мерецкова в прямом направлении, судя по видео, на разрешающий сигнал светофора.

После столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.