Светофор отключат на одном из перекрестков Петрозаводска

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на сетях электроснабжения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 27 августа, с 9.00 до 13.00 будет произведено отключение светофорного объекта, регулирующего автомобильное движение на пересечении улиц Правды, Калинина, Ключевского шоссе и Лыжной.



Временное прекращение энергоснабжения вызвано необходимостью выполнить неотложный ремонт трансформатора.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.