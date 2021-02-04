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Автомобилисты столкнулись на встречной полосе на севере Карелии

Новости. Происшествия
10:11, 05 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Водитель иномарки выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Авария произошла четвертого февраля в Калевальском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 11:00 на 109 км. дороги "Кепа - Костомукша" 24-летний водитель автомобиля "Ford" при повороте направо не учел дорожные условия и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся  с автомобилем "Chevrolet".

Пассажир "Ford" (43-летний мужчина) и пассажирка "Chevrolet" (40-летняя женщина) были травмированы. Обоим пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП.

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