Автомобилисты столкнулись на встречной полосе на севере Карелии

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Авария произошла четвертого февраля в Калевальском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 11:00 на 109 км. дороги "Кепа - Костомукша" 24-летний водитель автомобиля "Ford" при повороте направо не учел дорожные условия и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Chevrolet".

Пассажир "Ford" (43-летний мужчина) и пассажирка "Chevrolet" (40-летняя женщина) были травмированы. Обоим пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП.