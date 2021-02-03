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В Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 04 Февраля 2021
фото: ДТП ПТЗ/vk.com/dtpptz
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Групповое ДТП произошло на Лососинском шоссе у автозаправки.

В минувшую среду около 18.00, когда город встал в пробках из-за снегопада, на Лососинском шоссе, в районе пересечения с Высотным проездом столкнулись сразу четыре автомобиля.  Один из участников ДТП вылетел за пределы проезжей части в сугроб, остальные машины раскидало по дороге. В результате на шоссе у автозаправки образовался затор.

Очевидцы выложили фото и видео дорожной ситуации, сложившейся из-за аварии на Лососинском шоссе, в паблике ДТП ПТЗ.

Ранее внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

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