Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названа причина высокой заразности нового штамма коронавируса 1
02.02.2021 21:05
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске 2
02.02.2021 15:55
Ремни безопасности и шины: готовятся новые запреты для водителей 6
02.02.2021 16:30
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00

Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:20, 03 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Жесткое ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла 2 февраля в 10:38 на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по Октябрьскому проспекту.

После столкновения внедорожник, совершавший поворот, отбросило на угол перекрестка и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее под Петрозаводском ВАЗ не пропустил иномарку и устроил ДТП с пострадавшими.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2021-02-03 10:21:15
Зачем внедорожнику тормозить? Тормоза придумали трусы!!!
Njkdez
2021-02-03 09:28:34
Все снежные улики навалом навалены, считай не считаемое, в апреле само все растает в Онежское озеро, потом дети там буду водные ванны принимать, только экс депутат матвеев будет вспоминать на шконке солнечно водные ванны в 5* в ОАЭ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»