Внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла 2 февраля в 10:38 на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по Октябрьскому проспекту.

После столкновения внедорожник, совершавший поворот, отбросило на угол перекрестка и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее под Петрозаводском ВАЗ не пропустил иномарку и устроил ДТП с пострадавшими.