Автомобилисты в России с сегодняшнего дня смогут показывать электронные права

Какие изменения вступили в силу с 1 октября и что нового они принесли российским водителям.

С 1 октября 2022 года в России вступили в силу изменения в правила ОСАГО, а также появятся новые способы коммуникации с инспекторами ГИБДД. О новшествах рассказали на ресурсе Авто Mail.ru.

Электронные права

В России начинается эксперимент с предъявлением водительских прав в электронном виде. С 1 октября документ можно показать сотруднику госавтоинспекции в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Правда, пока этот функционал будет действовать в тестовом режиме. Ведь для того, чтобы электронные права стали законными, предстоит еще внести поправки в ПДД. Сейчас они как раз готовятся.

Да и сервис предъявления электронных прав еще нужно будет сделать доступным оффлайн, то есть в местах, где нет интернета. Так что оригинал документа все равно стоит продолжать возить с собой. Напомним, что российские водители, установившие приложение «Госуслуги Авто», с прошлого года могут предъявлять блюстителям закона СТС своего автомобиля на экране смартфона в виде QR-кода.

«Автогражданка» за один визит

В соответствии с изменениями правил ОСАГО, которые вступают в силу с 1 октября 2022 года, страховая компания теперь сможет самостоятельно узнавать об изменении госномера машины из автоматизированной системы без участия автовладельца.

То есть оформив на только что купленный авто полис ОСАГО, автовладельцу не придется снова ехать к страховщику, чтобы сообщить о присвоенном новом регистрационном знаке после постановки транспортного средства на учет. До введения этого новшества владелец обязан был сделать это в течение трех дней.

ОСАГО и смена собственника

Другое новшество «автогражданки» — это обязанность владельца машины в случае ее продажи и нерасторжения действующего договора ОСАГО, сообщать страховой компании в письменном виде о смене собственника транспортного средства. При этом сохраняется возможность расторгнуть договор ОСАГО в связи с продажей машины, чтобы вернуть часть стоимости за неиспользованный период страховки.

Проще оформление ДТП

Также с 1 октября будет несколько упрощен процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. При заполнении извещения о ДТП водители могут не записывать фамилии и адреса очевидцев аварии и не указывать их в документе.

Оповещение об экспертизе

Измененные правила ОСАГО также обяжут страховщика не позднее 5 рабочих дней после проведения независимой технической экспертизы поврежденного автомобиля ознакомить потерпевшего в ДТП с полученными результатами. Раньше для этого последнему требовалось подавать соответствующее заявление.

Каким способом сообщат результаты экспертизы — по электронной почте, через личный кабинет на сайте страховщика или по месту его нахождения, — потерпевший должен выбрать и указать в заявлении о страховом возмещении.

Возмещение почтовых расходов

А еще потерпевшему в ДТП по страховке будут возмещать средства, потраченные на отправку страховщику предусмотренных Правилами ОСАГО документов. В соответствии с вступающими в силу с 1 октября изменениями их включат в перечень расходов, подлежащих возмещению в пределах страховой суммы.