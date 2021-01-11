Автостанция в райцентре Карелии стала доступной для инвалидов

Автостанцию в Медвежьегорске оборудовали для нужд маломобильных граждан в рамках программы "Доступная среда в Республике Карелия".

Как рассказали в Минтрансе Карелии, соглашение с индивидуальным предпринимателем В.В. Виноградовым об адаптации автостанции для инвалидов и других маломобильных групп граждан за счет средств республиканского бюджета было заключено в прошлом году.

К настоящему времени все необходимые мероприятия завершены: в здании автостанции установлены элементы контрастной маркировки дверных проемов, приобретены и подключены светодиодное табло, портативная информационная индукционная система для слабослышащих, установлены скамьи для инвалидов, беспроводная система вызова персонала. Выполнена маркировка путей движения, оборудованы пандусы, заменены двери.

Ранее стало известно, как будет выглядеть автовокзал в Петрозаводске после реконструкции.