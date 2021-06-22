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Автовокзал Петрозаводска изменил расписание пригородных автобусов

Новости. Общество
12:27, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Несколько маршрутов пригородных автобусов изменят расписание с 25 июня.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, с 25 июня вносятся изменения в пригородном расписании:

— рейс маршрута № 133Э «Петрозаводск — Кондопога ЭКСПРЕСС», отправлением из Петрозаводска с автовокзала Петрозаводска в 13:00 будет выполнятся по пт, сб и вс (ранее ежедневно);

— рейсы маршрута № 124 «Петрозаводск — Суйсарь», отправлением из Петрозаводска в 9:20 и 18:30 будут выполняться по пн, ср, пт, сб, вс (ранее ежедневно);

— рейс маршрута № 129 «Петрозаводск — Орзега», отправлением из Петрозаводска в 13:15 будет выполняться ежедневно (ранее по пт, сб и вс);

— рейс маршрута № 113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро/Лососинное», отправлением из Петрозаводска в 18:45 будет выполняться ежедневно (ранее по пн, ср, пт, сб, вс);

Вводится рейс маршрута № 113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро/Лососинное», отправлением из Петрозаводска в 9:10 по вт, чт.

Ранее автовокзал Петрозаводска просил пассажиров не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

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