Автовокзал Петрозаводска отменил несколько междугородних рейсов

В междугородном расписании автовокзала Петрозаводска на январь внесены изменения.

По информации автовокзала, с 13 по 31 января рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 10:45 будет выполняться только по будням.

Кроме того, с 13 января рейс маршрута № 503 "Петрозаводск – Пяозерский", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 09:30 будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам (обратно в 9:00 по вторникам, пятницам и воскресеньям).

В связи с крайне низким пассажиропотоком с 13 января временно приостанавливается выполнение рейса маршрута № 118 "Петрозаводск – Падозеро, 33 км через Чалну", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 06:30.

О дате возобновления отмененных рейсов будет сообщено дополнительно, пишут в паблике автовокзала.

Ранее сообщалось, что автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск".