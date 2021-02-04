Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный замполит обматерил по громкой связи мичмана и его жену во время карантина на подлодке "Карелия" 13
04.02.2021 15:42
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы 3
04.02.2021 14:30
Как инспекторы спасали автомобилистов на заваленных снегом улицах Петрозаводска (ФОТО) 26
04.02.2021 11:44
Кроссовер наехал на сугроб и перевернулся в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.02.2021 16:53
Жителей Карелии ожидает снежная пятница
04.02.2021 17:00

Автовокзал Петрозаводска отменил часть пригородных и междугородних рейсов

Новости. Общество
10:10, 05 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Внесены изменения в пригородное и междугороднее расписание автовокзала столицы Карелии.

Как сообщается в паблике автовокзала, 4 февраля выполнение рейса по маршруту № 122 "Петрозаводск – Вилга" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:00 переносится на 21:30.

Кроме того, с 10 февраля 2021 приостанавливается выполнение рейсов по маршруту № 119 "Петрозаводск - Крошнозеро" временем отправления с автовокзала столицы Карелии в 6:30 и 16:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

Также 3 по 28 февраля отменяется рейс маршрута № 613К "Петрозаводск - Каскесручей", отправлением с автовокзала Петрозаводск в 13:45 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ранее автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на пригородных автобуса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

03.02.2021 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 4
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»