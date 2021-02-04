Автовокзал Петрозаводска отменил часть пригородных и междугородних рейсов

Внесены изменения в пригородное и междугороднее расписание автовокзала столицы Карелии.

Как сообщается в паблике автовокзала, 4 февраля выполнение рейса по маршруту № 122 "Петрозаводск – Вилга" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:00 переносится на 21:30.

Кроме того, с 10 февраля 2021 приостанавливается выполнение рейсов по маршруту № 119 "Петрозаводск - Крошнозеро" временем отправления с автовокзала столицы Карелии в 6:30 и 16:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

Также 3 по 28 февраля отменяется рейс маршрута № 613К "Петрозаводск - Каскесручей", отправлением с автовокзала Петрозаводск в 13:45 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ранее автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на пригородных автобуса.