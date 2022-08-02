Азартный медик, который занял почти 3 млн рублей и сбежал из Карелии, предстал перед судом

Скрыться от кредиторов на своей родине в Башкортостане обвиняемому в мошенничестве лаборанту-рентгенологу одного из медицинских учреждений карельской столицы не удалось.

Судья петрозаводского городского суда Мария Виссарионова рассматривает уголовное дело, фигурантом которого является недавний лаборант-рентгенолог одной из петрозаводских поликлиник Артем Р., 1989 года рождения.

Как ранее мы сообщали, по полученной в прокуратуре Петрозаводска информации, лаборант-рентгенолог одолжил у восьми коллег-медиков и знакомых по игре в футбол почти 3 миллиона рублей. Однако деньги не вернул и поспешно возвратился на родину в Башкортостан. Здесь в Уфе, в ноябре прошлого года, выехавшие сюда оперативники и следователи петрозаводской полиции задержали обвиняемого в мошенничестве в крупном размере мужчину, после чего суд Уфы его арестовал, и он был этапирован в Петрозаводск.

Напомним, когда кредиторы и их друзья вначале сами попытались разыскать должника, то от его сестры им пришло смс-сообщение, что брат скончался в Санкт-Петербурге при трагических обстоятельствах. Однако после того, как сестру попросили прислать подтверждающие смерть брата документы, одному из кредиторов позвонил сам «покойник»-должник. Он сообщил, что жив, но его избили и он находится в больнице.

После этого возмущенные кредиторы, к которым спустя некоторое время добавился девятый человек, обратились за помощью в петрозаводскую полицию.

По полученной нами в правоохранительных органах информации, в свободное от работы время лаборант-рентгенолог играл на спортивном тотализаторе, где проигрывал немалые суммы. Вероятно, желая отыграться, он делал новые ставки, для чего брал деньги в долг, который в итоге составил почти 3 миллиона рублей. При этом шестеро из кредиторов, желая помочь знакомому медработнику, который обещал возвратить деньги, сами взяли кредиты в банке.

Продолжение судебного процесса азартного медика запланировано на 16 сентября.