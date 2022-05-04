Банки урезали выдачу кредитов жителям России

Российские банки в марте отказали в одобрении 75% кредитных заявок.

Банки в России в марте отказали в одобрении кредитов 75 процентам желающим. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РБК.

В марте 2022 года банки резко урезали выдачу кредитов россиянам на фоне роста ставок. Уровень одобрения кредитных заявок упал до минимумов 2014 года и составил всего 25 процентов. Сильнее всего количество одобренных кредитов упало в сегментах необеспеченного кредитования.

В сегменте ссуд на покупку товаров уровень одобрения снизился до 17 процентов — соответственно, более 80 процентам заявителем отказались в выдачи кредитов. Кредиты на покупку автомобилей одобряли лишь 32 процентам клиентов, в ипотечном сегменте уровень одобрения упал до 59 процентов. Такая тенденция обусловлено быстрыми и постоянными изменениями в экономике, из-за которых банкам проще отказывать клиентам, опираясь на простые правила, нежели перестраивать свои модели.