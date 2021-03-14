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Банковскую тайну клиентов приоткроют для налоговой службы

Новости. Общество
16:09, 15 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.

Как сообщает РБК, в частности, банки будут обязаны в течение трех дней после запроса налоговой выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

То же касается информации о бенефициарных собственниках, которые прямо или косвенно владеют юридическими лицами или оказывают существенное влияние на их деятельность.

Также ФНС получит доступ к информации об отдельных операциях за определенный период.

Подробнее о новых правах налоговой службы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David .
2021-03-15 16:30:13
Ой да не смешите. Типа она раньше была.
Гость
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