Банковскую тайну клиентов приоткроют для налоговой службы

Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.

Как сообщает РБК, в частности, банки будут обязаны в течение трех дней после запроса налоговой выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.



То же касается информации о бенефициарных собственниках, которые прямо или косвенно владеют юридическими лицами или оказывают существенное влияние на их деятельность.

Также ФНС получит доступ к информации об отдельных операциях за определенный период. Подробнее о новых правах налоговой службы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".