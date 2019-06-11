Бассейн в садике Петрозаводска отремонтируют почти за 17 млн рублей

Открытие бассейна в детском саду № 108 запланировано на лето, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Глава города Ирина Мирошник осмотрела ход работ в детском саду №108.

Ведется капитальный ремонт здания бассейна детского сада №108. Ирина Мирошник отметила, что этот спортивный комплекс особо важен для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольное учреждение.



фото: администрация Петрозаводского городского округа

Ремонт бассейна стал возможен благодаря помощи, оказанной генеральным директором ПАО "Группа ЛСР" Андреем Молчановым. Общая сумма внебюджетных средств, направленных на выполнение работ, составляет 16,8 млн рублей.

В настоящее время в бассейне идет ремонт чаши, раздевалок, душевых, инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция) и кровли. Открытие запланировано на конец лета.