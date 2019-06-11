Бассейн в садике Петрозаводска отремонтируют почти за 17 млн рублей

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Открытие бассейна в детском саду № 108 запланировано на лето, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Глава города Ирина Мирошник осмотрела ход работ в детском саду №108.
Ведется капитальный ремонт здания бассейна детского сада №108. Ирина Мирошник отметила, что этот спортивный комплекс особо важен для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольное учреждение.
Ремонт бассейна стал возможен благодаря помощи, оказанной генеральным директором ПАО "Группа ЛСР" Андреем Молчановым. Общая сумма внебюджетных средств, направленных на выполнение работ, составляет 16,8 млн рублей.
В настоящее время в бассейне идет ремонт чаши, раздевалок, душевых, инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция) и кровли. Открытие запланировано на конец лета.
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