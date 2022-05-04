База отдыха под Петрозаводском осталась без электричества из-за подтопления опор ЛЭП

Минувшей ночью стихия повредила линию электропередачи, идущую к базе отдыха «Айно» в местечке Лососинное, сообщили в правительстве республики.

Дождевыми водами было подтоплено две опоры ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Поскольку поврежденные опоры представляли опасность, то энергетики приняли решение отключить линию до ликвидации ЧП.

Как отметили в Прионежской сетевой компании, представляла трудность размытая дождем дорога, ведущая к линии. Как только появилась возможность проезда, на место ЧП прибыла оперативно-ремонтная бригада АО «ПСК». Сейчас идут работы по выравниванию подтопленных опор, которые завершатся в ближайшее время. По завершению работ база отдыха будет подключена к электроэнергии.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на 17 км трассы Петрозаводск – Лососинное, которую вчера закрыли из-за подтопления.