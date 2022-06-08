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«Бегущая лиса» уберет большую детскую площадку в Кондопоге

Новости. Общество
15:43, 27 Июня 2022

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Волонтеры организуют на детской площадке субботник, а районные власти  решают, как ее обустроить

Детская площадка «Кораблик» в Кондопоге, которую подарил городу Фонд Натальи Водяновой в 2009 году, долгое время вызывает тревогу у местных жителей. В Центр Управления Регионом Республики Карелия неоднократно поступали сообщения горожан, о том, что площадка находится в плохом состоянии.

«Приехали в родной город, решили сходить с ребёнком на детскую площадку, а она оказалась свалкой. Площадка в ужасном состоянии!» — писали очевидцы.

Из ЦУР РК обращения были переданы в Администрацию Кондопожского района. На ремонт площадки нужны миллионы, которых нет в районом бюджете. Но и закрывать «Кораблик» — не выход. Местные власти начали поиск денег или меценатов.

Сейчас идут переговоры о выделении средств на ремонт этой популярной детской площадки от градообразующего предприятия — целлюлозно-бумажного комбината.

Администрации Кондопожского района также сообщила, что общественники откликнулись на призыв помочь навести там порядок. 29 июня в 19:00 участники Карельской региональной общественной организации «Бегущая лиса» и активные горожане проведут там субботник.

Интересное предложение поступило от местного предпринимателя, который готов взять на себя шефство за чистотой на площадке и организовать рядом кафетерий.

Кроме того, ведутся переговоры об установке на детской площадке контейнера для сбора пластиковых бутылок, которые можно отправлять на вторичную переработку и таким образом сокращать общий объём вывоза мусора с детской площадки на полигон ТБО.

ЦУР РК продолжает контролировать ситуацию в Кондопоге и отвечать на жалобы граждан.

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